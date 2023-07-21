Пятна на листьях огурцов свидетельствуют о наличии болезни: как спасти растения

Скорее всего пятна на листовой пластине огуречных кустов - это признак бактериального или грибкового заболевания.
Это может быть поражение ржавчиной, мучнистой росой, бактериозом, антракнозом.
Овощи можно спасти, приняв меры в срочном порядке.
Понадобятся 1 ст. л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ст. л. растительного масла, 1ч. л. геля для мытья посуды (для создания пленки на огуречных листьях).
Состав заливается 5 л воды, которым производится обработка пораженных болезнями кустов.
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