Пятна на листьях огурцов свидетельствуют о наличии болезни: как спасти растения

Скорее всего пятна на листовой пластине огуречных кустов - это признак бактериального или грибкового заболевания.

Это может быть поражение ржавчиной, мучнистой росой, бактериозом, антракнозом.

Овощи можно спасти, приняв меры в срочном порядке.

Понадобятся 1 ст. л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ст. л. растительного масла, 1ч. л. геля для мытья посуды (для создания пленки на огуречных листьях).

Состав заливается 5 л воды, которым производится обработка пораженных болезнями кустов.