Путин заявил, что песни Shaman поднимают дух россиян

Дмитрий Песков утверждает, что российский лидер с уважением относится к артистам, творчество которых относится к СВО РФ в Украине.
Правая рука Владимира Путина объяснил, что такие произведения важны для поднятия патриотического духа жителей России.
Президенту и его окружению приятно видеть такие проявления любви к своей стране и народу у артистов.
Вчера, 20 июля, исполнитель представил на суд зрителя новый клип на песню "Мой бой", который снял на территории проведения спецоперации.
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