Полив огурцов и помидоров при добавлении молока творит чудеса

На 1 л молока нужно 10 л воды, в которую добавляют еще и 20 капель йода.
Приготовленным составом осуществляют прикорневой полив огурцов и помидоров. На каждый куст идет пол-литра жидкости.
Также эффективно будет и опрыскивание. Этот же состав помещается в пульверизатор и проводится обработка названных овощей.
Результатом такого ухода будет поступление в почву необходимых микроэлементов таких, как калий, азот, фосфор, кальций.
При распылении средства на листовые пластинки культуры будут защищены от большого числа вредителей.
Также огородные культуры перестанут без конца болеть.
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