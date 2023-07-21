Полив огурцов и помидоров при добавлении молока творит чудеса

На 1 л молока нужно 10 л воды, в которую добавляют еще и 20 капель йода.

Приготовленным составом осуществляют прикорневой полив огурцов и помидоров. На каждый куст идет пол-литра жидкости.

Также эффективно будет и опрыскивание. Этот же состав помещается в пульверизатор и проводится обработка названных овощей.

Результатом такого ухода будет поступление в почву необходимых микроэлементов таких, как калий, азот, фосфор, кальций.

При распылении средства на листовые пластинки культуры будут защищены от большого числа вредителей.

Также огородные культуры перестанут без конца болеть.