Пересильд и Тройник отправились в отпуск на территорию Китая

Юлия Пересильд заявила, что, если бы ей раньше сказали, что она отправиться в отпуск в Китай, сказала бы, что такое невозможно.
Актриса заявила, что ее привлекает культура зарубежного государства, язык и особый взгляд на жизнь у китайцев.
Юлия Пересильд заявила, что, если бы ей раньше сказали, что она отправиться в отпуск в Китай, сказала бы, что такое невозможно.
Актриса заявила, что ее привлекает культура зарубежного государства, язык и особый взгляд на жизнь у китайцев.
Юлия рассказала, что не будет долго находится на отдыхе, но каждый день будет богатым на события.
Свои отношения Тройник и Пересильд раскрыли в ноябре 2022 года.
Теперь они все время вместе на премиях и кинопремьерах, а в соцсетях полно их совместных снимков.
Диана Видоварова
В пятницу, 21 июля, Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко своим Указом назначил полковника Игоря Гутника заместителем Председателя Государственного пограничного комитета.
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