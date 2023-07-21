Пересильд и Тройник отправились в отпуск на территорию Китая

Юлия Пересильд заявила, что, если бы ей раньше сказали, что она отправиться в отпуск в Китай, сказала бы, что такое невозможно.

Актриса заявила, что ее привлекает культура зарубежного государства, язык и особый взгляд на жизнь у китайцев.