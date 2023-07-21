Пересильд и Тройник отправились в отпуск на территорию Китая

18:25 2023-07-21

Юлия Пересильд сообщила своим фанатам, что отправилась в КНР в обществе своего избранника и коллеги Михаила Тройника.

Юлия Пересильд заявила, что, если бы ей раньше сказали, что она отправиться в отпуск в Китай, сказала бы, что такое невозможно.

Актриса заявила, что ее привлекает культура зарубежного государства, язык и особый взгляд на жизнь у китайцев.

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    Юлия рассказала, что не будет долго находится на отдыхе, но каждый день будет богатым на события.

    Свои отношения Тройник и Пересильд раскрыли в ноябре 2022 года.

    Теперь они все время вместе на премиях и кинопремьерах, а в соцсетях полно их совместных снимков.

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