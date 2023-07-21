Чудо-отвар, который защитит картофель от колорадского жука

Для приготовления состава нужен только один компонент под названием чистотел.

Колорадский жук не переносит на дух запах этой культуры.

На 1 л понадобится 200-300 гр чистотела, который ставят на огонь и томят в течение 15 минут после того, как он закипел.

После отвар остужают и процеживают. Для опрыскивания 250-300 мл концентрата разбавляют в 10 л воды.

Отвар чистотела помогает справиться и с колорадским жуком, и с многими другими вредителями.