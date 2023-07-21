Чудо-отвар, который защитит картофель от колорадского жука

18:37 2023-07-21

Эксперты в дачном вопросе знают, как бороться с колорадским жуком, от которого нет спасу. "Волшебный" отвар сделает так, что вредителей больше не будет на картошке.

Для приготовления состава нужен только один компонент под названием чистотел.

Колорадский жук не переносит на дух запах этой культуры.

На 1 л понадобится 200-300 гр чистотела, который ставят на огонь и томят в течение 15 минут после того, как он закипел.

После отвар остужают и процеживают. Для опрыскивания 250-300 мл концентрата разбавляют в 10 л воды.

Отвар чистотела помогает справиться и с колорадским жуком, и с многими другими вредителями.

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