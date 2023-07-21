Многие дачники забывают о том, что необходимо сделать после сбора урожая озимого чеснока

Дело в том, что на этой же грядке можно высадить еще один вид дачной культуры и собрать урожай до конца сезона.

Конечно, первоначально грунт, где рос чеснок необходимо обеззаразить, используя марганцовку или медный купорос.

Для обогащения почвы нелишним будет перекопать участок и внести комплексное питание.

Некоторые дачники засеивают территорию сидератами, дав земле отдохнуть. Можно остановить выбор на горчице, фацелии, овсе, ячмене, ржи, рапсе, гречихе, бобовых.

Можно также собрать с такой грядки урожай различных видов салата, укропа, петрушки, кинзы.