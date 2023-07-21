Охлобыстин пламенно поблагодарил власти Канады за санкции против него

22 июля звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин отмечает 57-летие и очень рад, что Канада внесла его в санкционный список "в честь его дня рождения".

Артист поблагодарил Канаду за высокую оценку своей деятельности, заметив, что на родине его так не ценят.

Вместе с Охлобыстиным зарубежные власти ввели ограничения и против других известных личностей таких, как режиссер Никита Михалков, исполнители Юлия Чичерина и Филипп Киркоров, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

В преддверии праздника Охлобыстин признал, что в своей жизни наделал тьму ошибок, но, благодаря им, актер является тем, кто есть на самом деле.