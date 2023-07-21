Свекла растет мелкой и невкусной: эксперты называют причины

Отсутствие подкормок при выращивании свеклы - неправильный подход.

Овощ нуждается в пополнении питательных веществ несколько раз в течение сезона.

Для того чтобы свекла радовала и размером, и сочностью, ей нужно очень много воды. Целесообразно в уходе за культурой использовать мульчу, сохраняющую влагу.

10 сантимеров - минимальное расстояние между свеклинами. В противном случае растению негде развиваться и некуда расти.