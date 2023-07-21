Урожай помидоров возможно собирать до ноября: о чем рассказали деревенские жители

Для этих целей нужно приготовить средство: на 3 л воды понадобится 1/2 стакана сахара-песка и 100 гр. дрожжей. Последний компонент необходимо растворить в теплой воде, а потом уже влить в состав.

Раствор накрывают и ставят в теплое место. Спустя пару дней средство перемешивают.

Если настой готов, то можно его применять. На 1 стакан концентрата нужно 10 л воды.

1 л удобрения пойдет на каждый куст томатов. Повторяется обработка трижды за лето.