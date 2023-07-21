Бузова сообщила, что готовится к свадьбе

37-летняя поющая ведущая Ольга Бузова призналась, что вот-вот станет замужней женщиной.
Знаменитость не стала скрывать, что вовсю готовится к свадьбе, но имя своего будущего супруга озвучивать не стала.
Бузова рассказала, что уже примерила свадебный наряд, забронировала гостиницу на свадебное торжество.
Ольга призналась, что уже задумывается, сколько детей у нее будет с возлюбленным, а также каким он будет отцом.
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