Бузова сообщила, что готовится к свадьбе

37-летняя поющая ведущая Ольга Бузова призналась, что вот-вот станет замужней женщиной.

Знаменитость не стала скрывать, что вовсю готовится к свадьбе, но имя своего будущего супруга озвучивать не стала.

Бузова рассказала, что уже примерила свадебный наряд, забронировала гостиницу на свадебное торжество.

Ольга призналась, что уже задумывается, сколько детей у нее будет с возлюбленным, а также каким он будет отцом.