Растения, которые стоит выращивать в междурядьях винограда

Комфортно винограду будет при соседстве с цветами такими, как астры, флоксы, которые только украсят виноградник.
Культура нуждается в азоте, в восполнении которого поможет горох. Также можно здесь посадить сою или другие растения из семейства бобовых.
Превосходными соседями для винограда будут также укроп, щавель, шпинат.
Разбитые рядом с лозой грядки лука, редиса, свеклы, огурцов, цветной капусты будут оказывать положительное действие на культуру.
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