Растения, которые стоит выращивать в междурядьях винограда

Комфортно винограду будет при соседстве с цветами такими, как астры, флоксы, которые только украсят виноградник.

Культура нуждается в азоте, в восполнении которого поможет горох. Также можно здесь посадить сою или другие растения из семейства бобовых.

Превосходными соседями для винограда будут также укроп, щавель, шпинат.

Разбитые рядом с лозой грядки лука, редиса, свеклы, огурцов, цветной капусты будут оказывать положительное действие на культуру.