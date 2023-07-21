Червивая малина: как не вырастить такой урожай

Замена мульчи - еще один этап ухода за малинником во избежание получения урожая червивой ягоды.
Этот материал обрабатывают бордоской смесью или раствором марганцовки. Зола и табачная пыль также способны помочь в борьбе с вредителями.
Нужно обязательно осуществить обрезку, ликвидировав все старые и сломанные ветки.
Дачники обрабатывают кустарник настоем на основе горчицы. На 10 л воды нужно 20 гр. порошка. Постоять жидкость должна 12 часов.
Посаженные рядом с малиной базилик, лук, пижма, кинза будут отпугивать опасных насекомых.
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