Червивая малина: как не вырастить такой урожай

Замена мульчи - еще один этап ухода за малинником во избежание получения урожая червивой ягоды.

Этот материал обрабатывают бордоской смесью или раствором марганцовки. Зола и табачная пыль также способны помочь в борьбе с вредителями.

Нужно обязательно осуществить обрезку, ликвидировав все старые и сломанные ветки.

Дачники обрабатывают кустарник настоем на основе горчицы. На 10 л воды нужно 20 гр. порошка. Постоять жидкость должна 12 часов.

Посаженные рядом с малиной базилик, лук, пижма, кинза будут отпугивать опасных насекомых.