Вдова Александра Пономаренко сообщила об отвратительном поведении брата-близнеца покойного артиста

Анна Пономаренко сообщила, что брат-близнец ее покойного мужа Александра Валерий Пономаренко не жалел больного родственника, а "тянул" того на гастроли и выступления.

Денег в помощь семья онкобольного от Валерия также не видела, а лечение обходилось очень дорого, о чем Анна пожаловалась в рамках программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Вдова юмориста недоумевает, вспоминая, что Валерий устраивал благотворительный концерт для сбора средств на лечение Александра, но никаких денег семейству так и не отдал.

Анна получила в наследство от мужа собственность, общей стоимостью в 9 000 000 российских рулей, и кучу долгов, которые потихоньку выплачивает. Сейчас женщина находится в поисках работы.