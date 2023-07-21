Польша разместит на границе с Беларусью 96 ударных вертолетов

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна намерена разместить на восточной границе американские ударные вертолеты Apache.

По его словам, эта мера направлена на укрепление польской армии и предотвращение атаки со стороны России.

Блащак уточнил, что Польша планирует купить 96 ударных вертолетов у Соединенных Штатов, а пока получит 8 единиц такой техники из запасов американской армии.

Министр считает, что вертолеты Apache и американские танки Abrams закроют «Брестские ворота» и сделают нападение на Польшу невозможным.

Секретарь комитета по безопасности польского правительства Збигнев Гофман сообщил о переброске войск с запада страны к белорусской границе.