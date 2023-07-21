Пентагон: часть отправленных на Украину вооружений была украдена торговцами оружия

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении журналистов и датированному октябрем 2022 года, торговцы оружием похитили часть вооружений, которые были переданы Украине.

В докладе также сказано, что часть похищенного удалось вернуть. В документе есть несколько примеров таких краж.

Так, злоумышленники выдали себя за гуманитарных работников и украли бронежилеты стоимостью 17 тысяч долларов.

Боевиками добровольческого батальона было похищено 60 винтовок и около тысячи патронов с целью продажи на черном рынке.