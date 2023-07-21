Путин: Запад разочарован провальным контрнаступлением ВСУ

Он отметил, что колоссальные ресурсы, которыми западные страны снабжают Украину, не помогли провести успешную наступательную операцию.

Путин напомнил, что украинским военным было передано огромное количество танков, бронетехники, артиллерии, ракет, туда были направлены иностранные советники и наемники.

А теперь весь мир наблюдает за уничтожением хваленой западной техники, которая считалась неуязвимой.

По словам президента РФ, ВСУ понесли громадные потери в результате своих самоубийственных атак, а украинцы все чаще задаются вопросом, ради чего гибнут их родные.