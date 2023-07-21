Зеленский признал, что с контрнаступлением ВСУ возникли проблемы

Такую ситуацию он объяснил тем, что командование не бросает людей под танки и бережет людей, несмотря на желание быстрого результата.

Зеленский отметил, что невысокие темпы наступательной операции ВСУ связаны с большим количеством минных полей, обустроенных российской армией.

Он рассказал, что украинские военные не могли заниматься разминированием из-за нехватки оборудования, но потом получили помощь с Запада.

Президент Украины считает, что возможность преодолевать минные поля поможет ВСУ ускорить контрнаступление.