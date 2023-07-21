Военный эксперт Гэди: украинским РСЗО HIMARS пришел конец из-за российских систем РЭБ

По словам эксперта, системы реактивного залпового огня HIMARS имели для украинской армии мифический статус.

Однако российские военные нашли способ противостоять таким установкам, используя мощные системы радиоэлектронной борьбы.

Гэди считает, что возможностям HIMARS на Украине пришел конец. То же самое ожидает высокоточные дальнобойные ракеты ATACMS, поскольку они работают по тому же принципу.

Эксперт предложил подумать об этом, когда американские власти будут планировать новые поставки боеприпасов на Украину.