Польза крабовых палочек

Заглянем в состав… что такое сурими?

Ни для кого не секрет, что крабовые палочки из наших магазинов делаются вовсе не из крабов. Первым в списке ингредиентов стоит загадочный «рыбный фарш сурими». Но что это такое? Чтобы выяснить, есть ли в нём рыба и почему в таком случае от неё не осталось даже запаха, мы отправились на другой конец света, в Японию. Именно там изобрели сурими — некоторые говорят, что больше 1000 лет назад, но специализированная литература утверждает, что это произошло в XII веке.

Для Японии это давняя и большая любовь!

Во всем мире 2-3 миллиона тонн рыбы (что составляет от 2 до 3 процентов мирового рыболовства) используется для производства сурими или продуктов на его основе. И на родине этого рыбного фарша его, конечно, никто не стесняется.

Даже рыбные сосиски для детей с героями мультиков и разноцветные рыбные котлетки с кошачьими мордочками. А в 90 километрах от Токио, в городке Одавара, есть даже целый музей Камобоко — то есть, таких слоёных тонких рулетиков из сурими, которые стали прототипом крабовых палочек — и вообще всего на свете, что можно сделать из этого сырья.

В музее даже можно научиться готовить японский деликатес собственноручно. Рыбный фарш нужно равномерно раскатать на столе и, помогая ножом, накрутить его на палочку. Говорят, что самураи 1000 лет назад делали именно так. Тем, у кого не все получается, предлагают сделать еще проще — слепить фарш рукой. Камабоко готовят на пару или медленно обжаривают на огне до золотистой корочки.

Нарезают на порции уже перед подачей или упаковкой. Цена зависит от того, как было приготовлено блюдо: самое дорогое делают из свежей рыбы вручную, более бюджетные варианты — из замороженного сурими на фабричных конвейерах.

Во всем мире его считают невероятно полезным источником чистого, не аллергенного белка, а сами японцы приучают детей к камабоко чуть ли не с пеленок. Ведь это очень питательно: чтобы приготовить небольшой рулетик камабоко, требуется аж 7 рыбин! В общем, здесь изделия из рыбного фарша точно никто не считает второсортной едой.

Всё гениальное — просто!

Осталось выяснить, как же делают этот популярный японский фарш. Технология оказалась совсем несложной, но требующей больших усилий: рыбное филе долго перетирают с солью, отчего в итоге фарш меняет свою молекулярную структуру — становится не волокнистым, а клейким.

Но есть еще один, не менее важный этап — это промывание. Вначале фарш выглядит скорее розовым, чем белым: с остатками крови и резким специфическим запахом (все знают как пахнет минтай, а из него чаще всего и делают сурими). Но в процессе последовательных промываний сырьё теряет и цвет, и значительную часть запаха. Почти ничего здесь уже не напоминает о минтае — этим-то и пользуются производители крабовых палочек: чтобы отличить по вкусу настоящее мясо краба от переработанной рыбы, надо очень постараться!

И тут вмешался случай…

Про то, какой продукт стал прототипом крабовых палочек, теперь всё понятно. Но кто сделал этот последний шаг — придумал их нынешнюю форму и название? Оказывается, всё те же японцы, и сравнительно недавно — в 1973 году. Это произошло случайно: технологи одной из крупных компаний работали над имитацией мяса медузы (в основе был все тот же фарш сурими), но ничего не получалось.

И тут-то один из сотрудников в отчаянии воскликнул, что результат скорее похож на мясо краба, чем медузы. «О, да это большая удача!» — тут же решило его начальство. Мясо краба уже тогда было дефицитным и стоило очень дорого, а имитация получилась настолько на него похожа, что некоторые нечестные продавцы первые годы выдавали её за оригинал.

Новинку японцы назвали «Кани-Камабоко» — филе рыбы с крабом. Всего за пару лет об этих палочках узнали и в Европе, и в Америке, и даже у нас в России. Советская власть, решив, что нужно приучать граждан к здоровой пище, по всей стране открыла специализированные рыбные магазины “Океан”. Рыбы в эпоху тотального дефицита там, правда, было маловато, зато были крабовые палочки! Представители старшего поколения до сих пор считают, что раньше они были вкуснее. И, надо сказать, не безосновательно.

В первое время палочки почти полностью состояли из рыбного фарша, и в них было чуть меньше 15% белка. В современных аналогах — от 3 до 9%. Как определить, сколько сурими производители положили в продукт? И остается ли в них хоть что-то полезное от рыбы — например, витамин D или Омега-3 жирные кислоты?

Ну а что насчёт пользы?

Кстати, в России сурими не делают совсем — нет ни заводов, ни судов, на которых можно было бы соблюсти технологию производства. Основные поставщики — это Индия, Вьетнам, Таиланд. Какая конкретно рыба при этом была использована — как правило, сказать трудно. Это может быть сайда, путассу или минтай: любая белая рыба, которая не является ценной промысловой.

Реальное мясо краба, конечно, отличается от имитации по составу: в первом случае 85% калорий приходится на белок, во втором до 60% калорий — это углеводы. Сурими обычно смешивают с водой, крахмалом, сахаром, яичным белком, растительным маслом, солью и другими специями.

Правда, в дорогих образцах всё же присутствует мясо настоящего краба. Конечно, выглядит в брикете оно не элитно, но вкус и аромат сохраняется. В более дешевых вариантах — от краба один только запах, хотя тоже натуральный, в виде ароматизатора.

Единственный способ еще в магазине определить, насколько много рыбного фарша сурими в крабовых палочках — смотреть на количество белка в составе. Чем больше — тем лучше. Ну а мы пошли дальше: решили проверить, можно ли доверять тому, что написали производители на упаковке, и сдали самые популярные крабовые палочки пяти торговых марок на анализ.

Результаты — противоречивые. В двух образцах содержание белковых веществ соответствовало заявленному на маркировке, в двух других было сильно занижено, а в последнем, самом дешёвом — выше значения, указанного на упаковке!

Последний вопрос — остается ли в крабовых палочках та польза, которую мы получаем из рыбы, к примеру, витамин D и Омега-3 жирные кислоты?

На него нам тоже ответили в лаборатории. Ни в одном из пяти образцов крабовых палочек витамина D не обнаружилось. И с Омега-3 — та же история.

Стоит ли делать “крабовый” салат?

Хотя и традиционный рецепт этого блюда диетологов вздрагивать не заставляет, есть варианты полегче — если, конечно, говорить о калориях. Основа всё та же — крабовые палочки, а вот рис стоит заменить. Например, совсем не калорийной китайской капустой. Затем остаётся добавить немного кукурузы, зелени и репчатого лука, а вместо майонеза заправить блюдо сметаной.

Получится примерно 50 килокалорий на 100 граммов (а в обычном варианте будет 150-200 ккал).