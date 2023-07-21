Топ-5 универсальных специй, которые помогут поддерживать иммунитет и спасут от простуды

Кардамон

Родина кардамона — вечнозелёные леса Южной Индии и Шри-Ланки. У этого растения семейства имбирных длинные широкие листья и нежные фиолетовые цветы. На их месте позже созревают небольшие стручки-коробочки, наполненные семенами с пряным ароматом и тонким лимонным оттенком во вкусе.

В народной медицине кардамон часто использовался для лечения тошноты, диареи, инфекций ротовой полости, а также проблем с пищеварением и почками. В этой приправе есть белки, жирные масла и даже немного клетчатки.

А ещё — аскорбиновая кислота для иммунитета, витамины группы В для нервной системы, марганец для щитовидной железы (1217,4% от суточной нормы в 100 граммах продукта), цинк против воспалений (67,9%), железо для поддержания уровня гемоглобина (139,7%), а также магний, медь, калий, кальций, фосфор и натрий.

Плюс, согласно некоторым исследованиям, кардамон способен снижать артериальное давление! Об этом свидетельствует, например, эксперимент с участием 20 человек с диагностированной гипертонией.

Три недели в качестве лекарственного средства они принимали ежедневно по 3 г порошка кардамона. В результате давление у всех пациентов снизилось. Полезна эта приправа и для желудка: это выяснили в ходе опытов, поставленных на мышах, медики из Индии. Им удалось с помощью кардамона замедлить развитие язвы у своих подопечных.

Кстати, в той же Индии после еды принято жевать кардамон, и не зря — это освежает дыхание и дезинфицирует полость рта. Знатоки утверждают, что он активен против пяти видов бактерий, провоцирующих кариес.

Корица

Это вечнозелёное растение семейства лавровых, как и кардамон, родом из Индии и Шри-Ланки. Но корицу уже давно выращивают в разных странах — в Индонезии, Малайзии, Бразилии, Вьетнаме. Она была популярна еще в древности, её высоко ценили и доставляли с Востока караванами. Не удивительно, что португальские мореплаватели, открыв Цейлон (так раньше называлась Шри-Ланка), были безмерно счастливы, получив доступ к плантациям этой пряности.

Корица веками использовалась в рецептах врачевателей разных народов — как противовоспалительное, антимикробное, противоопухолевое средство. И современные научные исследования подтверждают все эти свойства! В составе приправы много ценных для здоровья витаминов и минералов: тут и высокое содержание витамина К, необходимого для нормальной работы сердца, и витамин Е, хранитель молодости кожи, волос и ногтей. Но особенно богата душистая пряность марганцем (759,4% от суточной нормы в 100 граммах) и кальцием (100,2%).

В корице даже антиоксидантов больше, чем в других пряностях — к такому выводу пришли учёные из Гонконга, изучив фенольные соединения в экстрактах 26 растений. Не случайно она активно используется в восточной медицине как средство от простуды, сердечно-сосудистых заболеваний, хронических желудочно-кишечных и гинекологических проблем. Кроме того, как выяснилось, она снижает уровень глюкозы в крови, что актуально для диабетиков.

Гвоздика

Гвоздичное дерево в наши дни выращивают в Индии, Шри-Ланке, Африке и на Карибских островах. Красно-коричневые высушенные бутончики растения весьма жгучи на вкус, поскольку в них довольно много эфирных масел — 13 граммов на 100 граммов пряности.

Что касается витаминов и минералов, гвоздика бьёт рекорды по содержанию «сердечного» витамина К: в 100 граммах — 118,2% от его суточной дозы. Но больше всего в пряности марганца — 2614,2% рекомендуемой в день нормы! Так что регулярное использование гвоздики пойдёт на пользу иммунитету, мозгу и костной системе. Кроме того, в ней много железа, кальция, магния и меди.

Бразильские учёные выяснили, что гвоздика — источник ценных фенольных соединений-антиоксидантов. Одно из них, эвгенол, в пять раз сильнее, чем витамин Е! Кроме того, эвгенол известен противораковыми свойствами — и в этом на практике убедились исследователи из ОАЭ. Правда, речь шла об опытах в пробирке. А исследование ученых из Индии продемонстрировало, что гвоздичное масло вызывает гибель 80% опухолевых клеток при раке пищевода.

Чем ещё полезна гвоздика? Она обладает мощными противомикробными свойствами и нейтрализует бактерии, вызывающие пищевое отравление — включая кишечную палочку.

Кроме того, она улучшает состояние печени. Эксперименты на животных показали, что эвгенол способен приостановить даже цирроз печени.

Мускатный орех

Вечнозелёное мускатное дерево (мускатник), растущее в Индии, Шри-Ланке, Индонезии и Бразилии, дает жёлтые плоды, похожие на абрикосы. В середине сочной мякоти можно обнаружить косточки в бурой скорлупе, из которых и получают ароматную приправу. В VI веке арабские купцы привезли мускатный орех в Константинополь из Индонезии, а к XII веку он обрел популярность и в Европе. У пряности очень тонкий древесный аромат и тёплый ореховый вкус.

Мускатный орех богат эфирными маслами и клетчаткой, а ещё в нём (как, впрочем, и в других приправах из нашего списка) есть важные для нашего здоровья витамины: С, А, плюс несколько представителей группы В. Из минералов самая высокая концентрация у меди (274,1% от суточной потребности), железа (139%) и марганца (65,2%). У них в организме важная функция: они переносят кислород, поддерживают плотность костной ткани и здоровье зубов, помогают синтезировать ферменты для пищеварения.

Мускатный орех содержит множество антиоксидантов, среди которых растительные пигменты, эфирные масла и фенольные соединения — включая протокатехиновую и феруловую кислоту. Оба вещества активно используются в формулах антивозрастной косметики.

Обладает мускатник и противовоспалительными свойствами, что доказали китайские учёные. Они вводили крысам раствор, вызывающий воспалительные заболевания, а затем некоторым из пациентов добавляли в пищу масло мускатного ореха. В результате у грызунов уменьшались воспаление, боль и отёк суставов.

Режем хлеб ломтиками и смазываем их сливочным маслом, как и форму для запекания. Выкладываем хлеб слоями, пересыпая их размоченным в кипятке изюмом. Взбиваем яйца, добавляем в молоко сливки, сахар, цедру лимона и слегка подогреваем. Молочную смесь смешиваем с яйцами и выливаем в форму с хлебом. Посыпаем пудинг мускатным орехом и запекаем 30-40 минут при температуре 180°С. Корочка должна быть сухой, а сердцевина — мягкой и рыхлой. Подавать пудинг лучше горячим.

Шафран — самая дорогая специя в мире

Высушенные рыльца посевного шафрана, или крокуса — это и есть дорогостоящая пряность оранжевого цвета. Стоимость одного килограмма — до 10 тысяч долларов! Поскольку один цветок даёт всего три рыльца, для получения килограмма шафрана понадобится 200 тысяч цветов. Большая часть мирового урожая специи (90%) приходится на Иран.

Записи об этой благородной специи содержат ещё китайские медицинские книги III века до нашей эры! Ну, а на кухнях Европы эта пряность появилась только в XVI веке, когда один итальянец из любопытства добавил шафран в рис.

Аромат у шафрана довольно сильный, терпкий, с горчинкой; а вкус — пряный, сладковатый, с нотками свежего сена. Оранжевая приправа ценна высоким содержанием аскорбиновой кислоты и витамином В6, полезным для печени и сосудов. Марганца и железа в шафране тоже с избытком, поэтому он полезен для повышения уровня гемоглобина. Химический состав дополняют фосфор, калий, кальций, магний, натрий, цинк, селен и медь.

Основной компонент эфирного масла шафрана — органическое соединение сафранал, который придаёт пряности тот самый уникальный вкус и аромат. Оно мощно воздействует на нервную систему и помогает бороться с болезнями Паркинсона и Альцгеймера; укрепляет память, обладает ярко выраженным антидепрессивным действием, снижает тревожность и улучшает настроение.

Хорош шафран и в борьбе с лишними килограммами, так как снижает аппетит. Во французском исследовании женщины, принимавшие добавки с шафраном в течении 8 недель, не переедали и дольше сохраняли чувство сытости. Дополнительные бонусы от шафрановой добавки не менее приятны — это понижение уровня холестерина и уровня сахара в крови.