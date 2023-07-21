Влияние шоколада и майонеза на наш мозг

Сахар, соль и жир

Это главные разжигатели пищевых страстей, поскольку они вызывают самые сильные приливы удовольствия. Подопытные животные во время экспериментов готовы выдерживать удары током, лишь бы получить вожделенную дозу сладкого!

Когда их ограничивают, у грызунов включается синдром отмены — в точности как у наркоманов. Непреодолимую тягу к пище учёные давно приравнивают к пристрастию к наркотикам. Многочисленные научные опыты в разных странах доказывают, что это сравнение верное. А ещё исследователи задаются вопросом: почему им почти не попадаются одержимые, например, овощами или фруктами? Почему особое пристрастие вызывают не любые, а какие-то конкретные продукты?

Шоколад побеждает с большим отрывом

О важном эксперименте на эту тему в одном из выпусков “Живой еды” рассказала Эшли Герхард, руководитель лаборатории пищевой зависимости Мичиганского университета. Она вместе с коллегами изучала механизм воздействия «пищевых наркотиков» на мозг и весь организм в целом. В их списке отметились и булочки, и пицца, и картошка фри, и чипсы, но победил с большим отрывом, конечно, шоколад.

Почему это как бы само собой разумеется? Потому, что он и сладкий, и жирный одновременно (и соль там тоже встречается)! Раньше считалось, что причина «шоколадной зависимости» в том, что в какао-бобах — а значит, и в продуктах из них — содержится алкалоид теобромин, который повышает настроение. И что же? В ходе эксперимента выяснилось, что теобромин тут ни при чём.

Белые сорта — самые коварные

Во время испытаний доктора Герхард участникам предлагали то чёрный, то белый шоколад, и в большинстве случаев они возвращались к белому! А в нём-то и нет никаких психоактивных веществ, но есть жир и сахар — то, что традиционно вызывает наибольшую зависимость.

Для того, чтобы увидеть, как это работает, доктор и её коллеги пригласили около 40 молодых девушек, которые заявили о своей «шоколадной наркомании», и обследовали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии — фМРТ.

Это прибор, который показывает, какие участки мозга активнее всего работают — причём, так сказать, в прямом эфире. Сначала девушкам демонстрировали картинки с их «персональным наркотиком» — шоколадным коктейлем, а затем — со стаканом воды. Любимый напиток — даже на картинке! — вызывал у них необычно высокую, преувеличенную активность в регионах мозга, связанных системой вознаграждения, мотивацией и принятием решений. Примерно так же мозг реагирует на настоящие наркотики.

Часто у таких зависимых приступы обжорства сменяются чувством вины и самобичеванием. Некоторые рассказывали, как в эти моменты они выбрасывали недоеденную шоколадку в мусорное ведро, и даже специально «закапывали» её поглубже, в какие-нибудь картофельные очистки. Но это не помогало: рано или поздно тяга к шоколаду одерживала верх, и они доставали его из ведра и съедали. Такие вот случаи — это не просто звоночек, это громкий набат: с человеком не всё в порядке, ему нужно к врачу!

Психологи говорят, что корни таких проблем нередко скрываются в детстве, если родители не дают конфет в обычные дни, а достают их как награду или по праздникам. В итоге возникает стойкая эмоциональная связь между шоколадом и ощущением радости. Избавиться от такой проблемы непросто… В качестве первых шагов диетологи рекомендуют, во-первых, постепенно переходить на горький шоколад (в нём меньше сахара), а во-вторых, конечно, следить за количеством съеденного.

А что не так с майонезом?

Если бы доктор Герхард проводила своё исследование у нас в стране, на втором после шоколада месте в списке пищевых «наркотиков» наверняка оказался бы… майонез. А у некоторых россиян — и на первом! Этот соус, придуманный в 18-м веке французами, настолько нам полюбился, что мы добавляем его ко всему — многие это делают и на завтрак, и на обед, и на ужин. И на перекус в перерыве между этим всем!

Мы в этом убедились, когда готовили фильм про всенародно любимый соус и приехали в город Екатеринбург. Выбор места для съёмки не был случайным. По статистике, каждый житель России за год в среднем съедает 4,5 кг майонеза. То ли от того, что местные производители особенные, то ли от суровой жизни в холоде — в общем, в Екатеринбурге этот показатель вдвое выше: 8 килограммов в год!

Здесь даже любят повторять, что город из-за этого можно занести в книгу рекордов. Чтобы узнать, как здесь едят майонез и с чем, мы побывали в гостях у семьи зрителей нашей программы… и выяснили, что в день они съедают от 100 до 400 граммов майонеза! В ежедневном режиме это всё-таки очень много, и таких привычек врачи не одобряют.

И снова — жир, соль и сахар

На основании чего же некоторые диетологи так клеймят безобидную, казалось бы, смесь растительного масла, яиц, уксуса и горчицы? Врач-диетолог Екатерина Белова, постоянный эксперт нашей программы, однажды выразилась очень красноречиво: ”Если вы оказались в пустыне или на Северном полюсе, и вы умираете от голода — то, как вариант, вы можете съесть майонез. Но в обычной жизни — нет!”

Первая причина такого негативного отношения — конечно, в том, что этот соус почти на 70 процентов состоит из жира. А он для нашего организма — вещество чрезвычайно привлекательное. Любить жир человека приучили тысячелетия эволюции, в течение которых большую часть времени представителям Хомо сапиенс приходилось голодать и добывать еду с большим трудом. А если удавалось съесть что-нибудь жирненькое, с такой пищей в организм поступали запасы питательных веществ, которые он мог быстро преобразовать в энергию.

Вторая причина — жир имеет коварное свойство усиливать все вкусы, и человеческому мозгу это очень нравится (что, в итоге, служит предпосылкой для возникновения пищевой зависимости). Нам об этом рассказывал профессор Ричард Мэттс из американского Университета Пердью, с которым мы познакомились во время съёмок одной из программ. Учёный даже придумал для этого явления особое название — «олеогустус» (это комбинация из слов:«масло» и «вкус»).

Профессор считает, кстати, что для “жирного вкуса” давно пора зарезервировать отдельную категорию, наряду с давно знакомыми каждому сладким, горьким и так далее. Почему никто об этом раньше не догадался?

А потому, что жирные кислоты — в зависимости от длины их молекулярных цепочек — приобретают такие привычные оттенки, как кислый, кисло-сладкий, горьковатый и тому подобные. Но если поставить своей целью почувствовать именно вкус жира и как следует потренироваться, то получится даже определить, каким местом языка ощущается каждый отдельный оттенок! По крайней мере, это удалось добровольцам, участвовавшим в экспериментах профессора Мэттса.

Но ведь майонез — не десерт, как можно его сравнивать с шоколадом?

Один из двух факторов зависимости, о которых говорила нам доктор Эшли Герхард, в майонезе — это жир. Есть тут и второй фактор — соль, и третий — сахар, он тоже легко найдётся в списке ингредиентов на любой упаковке соуса. Сладость в майонезе не распознаётся на вкус из-за присутствия горчицы и уксуса, но она есть, и убийственное сочетание работает, формируя настоящее пристрастие к этому продукту. Его чрезмерное употребление часто тоже вызывает пищевую зависимость, похожую на наркотическую — как и в случае с шоколадом.

И тот, и другой — калорийные бомбы, которые срабатывают неизменно, стоит только ослабить бдительность!

Альтернативные версии — полезнее?

Одинаковы ли по вредности, например, постный и обычный майонез? Отвечаем! Первый отличается от второго отсутствием яиц. Их в классическом рецепте кладут, чтобы равномерно соединить растительное масло с другими продуктами — этот процесс называется эмульгированием.

Масло разбивается блендером на микроскопические шарики, которые тут же обволакиваются яичным желтком, содержащим эмульгатор лецитин — а он препятствует обратному воссоединению частиц жира. Вместо яиц в том же качестве можно использовать молочные продукты или растительные соевые белки.

Можно, например, взбить в блендере консервированную фасоль и жидкость, в которой она хранится — аквафабу; немного соли, лимонного сока, мёда, горчицы и неожиданно — карри! Если эту специю добавлять по чуть-чуть, а не как в индийских блюдах, вы удивитесь, какой насыщенный получится вкус – ореховый, с лёгкой, не обжигающей остротой. Ну, и конечно, не обойтись без растительного масла. Соус получается, может быть, не такой густой, как магазинный, но вполне вкусный.

Если говорить о влиянии на здоровье, то альтернативный майонез чуть легче обычного — мы сравнили магазинный постный с классическим «Провансалем». Калорийность оказалась чуть ниже, как и содержание жира — но не очень существенно.

Ну и главное: не яйца в майонезе делают его вредным. Да, в желтках много холестерина, но у здоровых людей его уровень в крови почти никак не повышается от потребления с пищей! Более того, благодаря витаминам А, РР, группы В и холину яйца очень полезны. Опасность майонеза — в том числе и постного — в другом.

Как любые специи, он имеет свойство повышать аппетит. За счет своих острых составляющих — соли в том числе. Злоупотребление жирами и высококалорийной пищей попросту притупляет наш контроль к тому, сколько нужно съесть. Так что слишком яркими по вкусу соусами с обилием жира не стоит увлекаться, даже если они чуть менее калорийны — как постный майонез.

Диетологи советуют экспериментировать с более сдержанными рецептами: например, нежирный творог смешать с кефиром, вареными желтками, лимонным соком и горчицей. Конечно, вкус отличается от традиционного — творожную основу трудно замаскировать. Есть и ещё один, более простой и менее влияющий на вкус лайфхак по снижению жирности и калорийности: майонез можно пополам смешать с греческим йогуртом или сметаной.

Ну а главное, что нужно понимать — немного майонеза (любого, даже самого жирного классического) — это не вредно. Проблемы начинаются, когда использование этого соуса превращается в повседневную практику — тут уже он провоцирует хроническое переедание (не говоря уже о том, что полезные овощи после всего майонезного начинают казаться слишком пресными и невкусными).