Newsweek: Запад может отдать Украине F-16 из-за перехода на новые истребители F-35

Авторы материала утверждают, что сейчас вооруженные силы во всем мире переходят на F-35 – более современные самолеты.

В связи с этим освобождаются F-16, которые могут быть переданы украинским Вооруженным силам.

Издание приводит слова бывшего директора программы Lockheed Martin F-35 Тома Бербеджа от том, что раньше немногие страны решались закупать бомбардировщики нового поколения.

По после начала украинского конфликта их число возросло. В то же время Бербедж признает, что переход на новые самолеты может занять годы.