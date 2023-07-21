Полковник утверждает, что украинские военнослужащие перестали подчиняться приказам командования.

В ВСУ зафиксировано массовое дезертирство, солдаты сдаются в плен целыми взводами. При этом российские военные с ними хорошо обращаются.

В то же время офицеры украинской армии расстреливают солдат за отказ идти в бой. Многие солдаты ВСУ считают приказы руководства бессмысленными и просто хотят выжить.

Макгрегор отметил, что в таких обстоятельствах ситуация становится весьма опасной для Владимира Зеленского.