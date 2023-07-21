Novinky: Чехия решила не отказываться от импорта российской нефти

Авторы материала напоминают, что для Чехии было сделано исключение из санкций Евросоюза по импорту нефти из России до 2024 года.

Но представитель оператора чешских нефтепроводов MERO Зденек Дундра сообщил, что страна не прекратит импортировать энергоносители из РФ, пока не найдет им замену.

В качестве такой замены рассматривается расширение мощности нефтепровода TAL по проекту TAL-plus, которое закончится не ранее 2025 года.

Сейчас нефть в Чехию поступает по нефтепроводу «Дружба» и трубопроводу IKL, подключенному к TAL.