Лукашенко приедет в Россию на встречу с Путиным для переговоров

На повестке дня будут темы, касающиеся продолжения развития стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами. В том числе будут обсуждаться вопросы интеграционного взаимодействия Союзного объединения обеих стран.

Лидеры России и Беларуси проведут встречу впервые после событий, связанных с бунтом Пригожина.

Александр Лукашенко и Владимир Путин коснутся в разговоре последний важных событий и их последствий. Президенты намерены вести диалог в русле дальнейшего налаживания дружественных отношений с целью определения путей для продолжения сотрудничества между Россией и Республикой Беларусь.