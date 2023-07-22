Байден и Зеленский обсудили поставки Украине ракет ATACMS

06:25 2023-07-22

Президенты США и Украины, Джо Байден и Владимир Зеленский, обсудили возможные поставки на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS, однако окончательное решение о передаче этих ракет останется за американским лидером.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности, Джейк Салливан, в рамках Аспенского форума по безопасности.

Следует отметить, что решение еще не принято, и обсуждения между президентами продолжаются.