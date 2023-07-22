Байден и Зеленский обсудили поставки Украине ракет ATACMS

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности, Джейк Салливан, в рамках Аспенского форума по безопасности.
Следует отметить, что решение еще не принято, и обсуждения между президентами продолжаются.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности, Джейк Салливан, в рамках Аспенского форума по безопасности.
Следует отметить, что решение еще не принято, и обсуждения между президентами продолжаются.
admin
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил популярную песню "American Idiot" американской рок-группы Green Day после забавной шутки, сделанной президентом США Джо Байденом о том, что он является "искусственным интеллектом".