Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно уничтожить

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал операцию украинских спецслужб по подрыву Крымского моста.
По словам главы Украинского государства, мост через Керченский пролив является целью, которую необходимо уничтожить.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал операцию украинских спецслужб по подрыву Крымского моста.
По словам главы Украинского государства, мост через Керченский пролив является целью, которую необходимо уничтожить.
Оксана Храмова
Джейк Салливан, помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности, 21 июля сообщил о больших потерях со стороны ВСУ в результате контрнаступления. Информация передана РИА Новости.