Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно уничтожить

Байден и Зеленский провели переговоры по поводу поставок ракет Киеву, но решение пока не принято

В Белом доме проинформировали о разговоре глав Украины и США о передаче Киеву ракет ATACMS. Пока результатов диалога нет, каким будет решение Байдена, покажет время.