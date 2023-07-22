Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно уничтожить

07:52 2023-07-22

Украинский президент потребовал уничтожить Крымский мост.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал операцию украинских спецслужб по подрыву Крымского моста.

По словам главы Украинского государства, мост через Керченский пролив является целью, которую необходимо уничтожить.