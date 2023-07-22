Проснуться от будильника с чувством бодрости: что для этого нужно делать

Пробуждение от будильника часто сопровождается ощущением усталости и разбитости, которое может длиться до 4 часов. Но способы просыпаться бодрым на работу каждое утро существуют.

Мало кто об этом задумывается, но на ощущения после пробуждения очень влияет мелодия будильника. Устанавливайте легкие приятные композиции, и просыпаться станет легче.

Сразу после того, как проснулись, постарайтесь выйти на балкон или открыть окно, чтобы подышать свежим воздухом, что способствует наступлению бодрости. Примите контрастный душ и, если у вас нет противопоказаний, выпейте чашку кофе.