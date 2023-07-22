Нет смартфонам перед сном: почему просмотр контента вечером вреден для здоровья

Синий свет, исходящий от смартфона плохо влияет на зрение особенно в затемненном помещении. И это только один из факторов риска.

Наш циркадный ритм зависит от светового дня. Свет от смартфона обманывает организм, который сокращает выработку мелатонина, необходимого для засыпания.

Проблемы со сном могут возникнуть и от переизбытка информации, которой мы нагружаем мозг, просматривая ленту в смартфоне. Поэтому медики рекомендуют хотя бы за час-два до сна откладывать гаджет.