Шато Эркен в Кабардино-Балкарской Республике

В парке около замка можно понаблюдать за жизнью оленей и фазанов, а со стен — полюбоваться прекрасными видами на Эльбрус.
Сюда приезжает большое количество ценителей эксклюзивных вин — на экскурсии и дегустации.
В парке около замка можно понаблюдать за жизнью оленей и фазанов, а со стен — полюбоваться прекрасными видами на Эльбрус.
Сюда приезжает большое количество ценителей эксклюзивных вин — на экскурсии и дегустации.
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