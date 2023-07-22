Шато Эркен в Кабардино-Балкарской Республике

11:42 2023-07-22

Удивительная и необычно завораживающая цитадель используется в качестве современной винодельни.

В парке около замка можно понаблюдать за жизнью оленей и фазанов, а со стен — полюбоваться прекрасными видами на Эльбрус.

Сюда приезжает большое количество ценителей эксклюзивных вин — на экскурсии и дегустации.

Показать следующие комментарии
Фото