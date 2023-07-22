Замок в Павловске: Крепость Мариенталь была построена еще при Павле I

Большой Гатчинский дворец: Загородная императорская резиденция слегка напоминает средневековый замок.

Здание окружено лаконичным парком в английском стиле, где получаются поразительно хорошие снимки.

Даже возникает ощущение, что это место находится где-то в Европе, а не в Ленинградской области!

Замок особенно красив, если на него смотреть со стороны Серебряного озера: узенькие оконца, башни со шпилями и аскетичный фасад.