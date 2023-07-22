Замок в Павловске: Крепость Мариенталь была построена еще при Павле I

11:47 2023-07-22

Это небольшое строение с тремя башнями и шпилем еще называют Бипом. С двух сторон замок защищен двумя реками, а с третьей стороны вырыт глубокий ров.

Построена маленькая императорская резиденция была с архитектурного каприза главы государства, за что стала тогда называться «потешной».

При этом крепость все равно была оснащена орудиями для обороны.

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    Большой Гатчинский дворец: Загородная императорская резиденция слегка напоминает средневековый замок.

    Здание окружено лаконичным парком в английском стиле, где получаются поразительно хорошие снимки.

    Даже возникает ощущение, что это место находится где-то в Европе, а не в Ленинградской области!

    Замок особенно красив, если на него смотреть со стороны Серебряного озера: узенькие оконца, башни со шпилями и аскетичный фасад.

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    Дворец Ольденбургских: В 1878 году внучка Николая I решила построить изящный замок в староанглийском стиле.

    Принцесса Евгения Ольденбургская создала удивительно красивое место со стенами из красного кирпича и белыми зубцами на башнях.

    Все во дворце смотрится лаконично и аккуратно.

    Сейчас это одно из самых популярных мест для фотосъемок молодоженов.

    Вход в парк свободный, а вот внутрь можно зайти только в качестве члена экскурсионной группы.

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