Замок в Павловске: Крепость Мариенталь была построена еще при Павле I

Построена маленькая императорская резиденция была с архитектурного каприза главы государства, за что стала тогда называться «потешной».
При этом крепость все равно была оснащена орудиями для обороны.
Построена маленькая императорская резиденция была с архитектурного каприза главы государства, за что стала тогда называться «потешной».
При этом крепость все равно была оснащена орудиями для обороны.
Большой Гатчинский дворец: Загородная императорская резиденция слегка напоминает средневековый замок.
Здание окружено лаконичным парком в английском стиле, где получаются поразительно хорошие снимки.
Даже возникает ощущение, что это место находится где-то в Европе, а не в Ленинградской области!
Замок особенно красив, если на него смотреть со стороны Серебряного озера: узенькие оконца, башни со шпилями и аскетичный фасад.
Дворец Ольденбургских: В 1878 году внучка Николая I решила построить изящный замок в староанглийском стиле.
Принцесса Евгения Ольденбургская создала удивительно красивое место со стенами из красного кирпича и белыми зубцами на башнях.
Все во дворце смотрится лаконично и аккуратно.
Сейчас это одно из самых популярных мест для фотосъемок молодоженов.
Вход в парк свободный, а вот внутрь можно зайти только в качестве члена экскурсионной группы.
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