Замок Шереметева в Юрино построен в готическом стиле

Немецкие архитекторы, которые работали над экстерьером здания, добавили деревянный декор и лепнину на фасад, каменные трубы, часовую и дозорную башня украсили зубцами.
Помещик приобрел эту землю под строительство в 1812 год, однако строительством на протяжении 40 лет занимались его потомки.
Замок постоянно реставрируют, но несмотря на это туда водят экскурсионные группы.
При большом желании можно тут даже можно переночевать.
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