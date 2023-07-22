Замок Шереметева в Юрино построен в готическом стиле

11:55 2023-07-22

Русская готика Шереметева Замок Шереметева в Юрино построен в готическом стиле, но на русский лад.

Немецкие архитекторы, которые работали над экстерьером здания, добавили деревянный декор и лепнину на фасад, каменные трубы, часовую и дозорную башня украсили зубцами.

Помещик приобрел эту землю под строительство в 1812 год, однако строительством на протяжении 40 лет занимались его потомки.

Замок постоянно реставрируют, но несмотря на это туда водят экскурсионные группы.

При большом желании можно тут даже можно переночевать.

Показать следующие комментарии
Фото