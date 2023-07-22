Замок Шереметева в Юрино построен в готическом стиле

Немецкие архитекторы, которые работали над экстерьером здания, добавили деревянный декор и лепнину на фасад, каменные трубы, часовую и дозорную башня украсили зубцами.

Помещик приобрел эту землю под строительство в 1812 год, однако строительством на протяжении 40 лет занимались его потомки.

Замок постоянно реставрируют, но несмотря на это туда водят экскурсионные группы.

При большом желании можно тут даже можно переночевать.