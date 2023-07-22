Употребление томатов усилит защиту кожи от ультрафиолетового излучения летом

В томатах содержится ликопин, 10 граммов которого ежедневно уменьшает вредное воздействие ультрафиолета более чем на 48 процентов. Его количество увеличивается в термически обработанных томатах.

Также источниками ликопина являются грейпфруты и арбузы. Сочетание масла и моркови в блюдах повысит поступление в организм бета-каротина, который тоже защищает от солнца.

Полезны и апельсины за счет высокого содержания витамина С. А вот употребление зеленого чая помогает бороться со свободными радикалами, благодаря полифенолам и антиоксидантному комплексу.