Британский полковник Кемп: ВСУ остается только идти в лобовые атаки на укрепленные позиции россиян

По его мнению, украинская армия может только идти в лобовые атаки на хорошо укрепленные российские позиции.

Оборонительные сооружения россиян Кемп назвал одними из лучших в истории человечества, напомнив, что они были усилены за счет мобилизации.

По мнению полковника, перегруппировка российских войск в Харьковской и Херсонской областях оказалась тактическим маневром, который позволил хорошо укрепить позиции.

Нынешняя ситуация делает Киев уязвимым для мнения Запада, особенно с учетом возможной победы Дональда Трампа на выборах.