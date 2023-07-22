Все товары с AliExpress подорожали для белорусов на 20%

Теперь при оформлении заказа белорусские покупатели видят отдельную строчку, в которой указана сумма НДС.

Эта цифра добавляется к итоговой стоимости, новое правило действует для всех товаров при условии их заказа из Беларуси.

Служба поддержки маркетплейса уточнила, что появление НДС связано с изменениями в налоговом законодательстве Беларуси.

Новые правила налогообложенеия товаров из иностранных интренте-магазинов действуют в Беларуси с 1 июоя 2022 года. Они касаются не только Аliexpress, но и Ozon, Lamoda, Wildberries.