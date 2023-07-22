Свежее мясо полезнее замороженного из-за более высокой концентрации белка

Мясо уникальный для человека продукт, поскольку именно в нем содержится полный аминокислотный набор. Многие задаются вопросом, что происходит с полезными свойствами мяса при его замораживании.
Сразу оговоримся, что употреблять мясо даже после длительной заморозки можно и вполне безопасно. Но в питательных свойствах оно теряет.
После месяца в морозильной камере количество белка в мясе снижается. Это связано с окислительными процессами содержащихся в нем жиров
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