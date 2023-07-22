Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал фирму в Беларуси в Осиповичском районе

15:52 2023-07-22

Бизнесмен Пригожин открыл в Беларуси новую компанию &#8212; ООО &#171;Конкорд Менеджмент и Консалтинг&#187;. Запись о регистрации юридического лица зафиксирована в государственном реестре юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

19 июля в Могилевском облисполкоме произведена регистрация компании ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», УНП 791314882. Под местом регистрации значится Осиповичский район.

Руководителем компании записан Пригожин Евгений Викторович. Учредителем выступает российское ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

Как сообщается в Едином госрегистре юрлиц и ИП Минюста Республики Беларусь, уставной фонд новой фирмы составляет 200 белорусских рублей. Под основным видом деятельности значится «управление недвижимым имуществом».