Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал фирму в Беларуси в Осиповичском районе

19 июля в Могилевском облисполкоме произведена регистрация компании ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», УНП 791314882. Под местом регистрации значится Осиповичский район.
Руководителем компании записан Пригожин Евгений Викторович. Учредителем выступает российское ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».
Как сообщается в Едином госрегистре юрлиц и ИП Минюста Республики Беларусь, уставной фонд новой фирмы составляет 200 белорусских рублей. Под основным видом деятельности значится «управление недвижимым имуществом».