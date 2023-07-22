Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал фирму в Беларуси в Осиповичском районе

Орбан предсказал крах экономик Великобритании, Франции и Италии

В своей речи на телеканале М1, премьер-министр Венгрии отметил, что по данным МВФ, к 2030 году эти страны выйдут из первой десятки по величине ВВП, а Германия упадет с четвертого места на десятое.