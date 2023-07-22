Лукашенко наделил ВНС правом отправлять военных за рубеж и вводить режим ЧС

Вечером 22 июля Александр Лукашенко подписал президентский указ, которым постановляется наделить Всебелорусское народное собрание правом устанавливать военную доктрину, а также объявлять чрезвычайное и военное положение на территории всего государства. Также Лукашенко разрешил ВНС принимать решение об отправке белорусских военнослужащих за границу.

После подписания данного указа Александр Лукашенко сел на правительственный борт №1 и отправился с рабочим визитом в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.