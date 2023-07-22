Корреспондент Deutsche Welle в Украине ранен кассетным снарядом

18:52 2023-07-22

Немецкий журналист ранен в Украине.

Как передает Deutsche Welle, видеооператор издания получил ранение в ходе командировки в Украину. Подробностей не сообщается.

Напомним, что ранее Украина объявила о получении от западных партнеров боеприпасов кассетного типа.