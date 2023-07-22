Черешня или вишня: что полезнее

Черешня: ягода с мировой популярностью

Черешню любят не только у нас – в Европе, например, ее просто обожают. В честь нее даже проводят фестивали! Самый известный из них устраивают каждый год во французском регионе Руссильон, почти на границе с Испанией.

И первый урожай черешни отсюда отправляют самому президенту Франции… Центр торжеств – маленький городок Сере у подножия Пиренеев, массивной горной системы, которая проходит через несколько стран. Она защищает местность от холодных ветров, поэтому первые ягоды созревают еще в апреле. И «черешня из Сере» – это такой же национальный бренд, как парижский багет.

Плодовые деревья на европейском континенте выращивают с разными оттенками вкуса и сроками созревания – но самые старые сорта восстановить пока не удается. Они ушли в прошлое из-за того, что у новых ягоды лучше переносят транспортировку. Есть и еще одна беда – как говорят, из-за изменений климата в последние годы стало появляться много “ягод-мутантов”: двойных плодов или с небольшими отростками сбоку.

Их странный внешний вид вызывает у французов массу фривольных шуток, но по качеству и вкусу они ничем не отличаются от своих идеальных собратьев. Их тоже собирают и отправляют на продажу. Трудность тут в том, что сорвать надо только спелые ягоды – остальные оставить. Механизировать процесс пока никак не удается.

Не только полезная еда, но и лечение…

Ягоды в городке Сере не только едят – еще делают украшения по мотивам, и... плюются косточками: главным событием фестиваля является турнир по плеванию на дальность. Сначала соревнуются дети, а потом выходят взрослые мастера. Городской рекорд держится на уровне 12 метров – такое попробуй-ка переплюнь!

Да, понимаем – подобные занятия с непривычки могут показаться чем-то не совсем приличным: таким не всякий раз будешь заниматься и в кругу семьи, а они это делают прилюдно и гордятся достижениями… Но с другой стороны, фестивали, ярмарки и праздники как раз для того и предназначены, чтобы один раз в году о всех приличиях забывать и сбрасывать с себя накопившийся стресс. Так что получается, что черешня тут косвенным образом служит чем-то вроде природного антидепрессанта.

Приносит она пользу и напрямую: в этой ягоде довольно много кремния и калия, важных для здоровья сердца и сосудов; есть витамин С для иммунитета, каротиноиды для зрения и антоцианы для защиты от болезней! Их, кстати, больше всего в темной ягоде, и почти нет в желтой – так что бордовая и красная черешня полезнее.

Попадая в наш организм, антоцианы включаются во внутренние процессы обмена веществ и оказывают самое разнообразное воздействие на здоровье. Они обладают способностью связывать свободные радикалы, которые повреждают наши клетки. Еще один плюс – в их способности снижать уровень так называемого низкоуровневого воспаления, что, по последним данным, важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и болезни Альцгеймера.

А в будущем, возможно, даже от онкологии!

Биологи из исследовательской группы двух университетов – один в Великобритании, другой в Португалии – год назад подвели итоги научных работ, посвященных этой теме. В своей обзорной статье они рассказывают о перспективах использования экстрактов черешни для вспомогательной терапии и лечения рака.

Главным действующим компонентом будут все те же антоцианы, которых авторы в своих образцах ягод насчитали довольно много – 1734 мг на 100 граммов. Эти вещества воздействуют на раковые клетки сразу в нескольких направлениях – снижают их подвижность и подавляют рост, что мешает опухоли развиваться и давать метастазы.

Понятно, что до рабочего лекарства пока далеко. Во-первых, химический состав ягод нестабилен и зависит от многих факторов – включая сорт, стадию созревания и почвенно-климатические условия. А во-вторых, пока все эти многообещающие результаты основаны, главным образом, на исследованиях в пробирке. Следующие этапы – испытания на животных и на людях: именно они будут иметь решающее значение для подтверждения противоракового действия черешни.

Количество имеет значение

Пока черешню официально не признали лекарством от серьезных недугов, очень уж увлекаться ею не советуем. Переедание нередко приводит к проблемам с кишечником. Не зря популярный блогер Ирена Понарошку как-то пошутила, что она «беременна черешней». В больших количествах она провоцирует такие неприятные симптомы, как брожение, газообразование и вздутие живота – все это любители ароматных плодов могут ощутить на собственном опыте.

Так что доктора рекомендуют ограничиться одним-двумя стаканами за раз. И конечно, есть ягоду можно, только если в качестве нет сомнений! Все ли с этим в порядке? Что делают с черешней, продающейся на рынках, в магазинах и в переходах?

Чем ее обрабатывают и как это вредит

Черешня относится к категории скоропортящихся продуктов и ее срок годности максимум 14 дней (при условии хранения в холодильнике). Дальше теряется плотность, цвет и вкус ягоды, она подсыхает и скукоживается, на ней появляется плесень.

На все эти процессы влияет время сбора урожая, его обработка, методы охлаждения и упаковка. Одним из самых удачных решений сейчас считается упаковка в модифицированной газовой среде – так называют метод, при котором в герметичную тару с товаром закачивают безвредный газ. Он долго сохраняет содержимое свежим. У нас уже упаковывают так некоторые продукты, но до ягод пока дело не дошло. Их, как правило, перед долгой транспортировкой обрабатывают диоксидом серы, и она способна скапливаться на поверхности.

Если съесть много такой черешни, могут возникнуть аллергические реакции и расстройства пищеварения. Так что купленную ягоду всегда нужно тщательно мыть. И лучше отдать предпочтение нашей, отечественной – ее путь до прилавка короче, и обработка ей чаще всего не нужна. Правда, за натуральность иногда тоже приходится платить – плоды могут оказаться червивыми. Но это дело поправимое: стоит опустить их в соленую воду, и все незваные гости выйдут наружу.

Мыть ягоды стоит еще и потому, что некоторые недобросовестные фермеры не соблюдают регламент обработки пестицидами (по правилам, их применение должно прекратиться задолго до сбора урожая, чтобы на него не попала отрава).

Но все ли так поступают – ручаться не можем. Вообще же, чтобы быть уверенными в качестве, стоит выбирать упругую, гладкую, блестящую ягоду без гнили, плесени и других признаков порчи. В чем еще они заключаются? Например, плодоножка, которая очень легко отрывается от ягоды, говорит нам о том, что эта черешня уже как следует полежала. И наверняка потеряла изрядное количество витамина С – он самый нестойкий при хранении. Кроме того, внутри вокруг косточки может быть уже слегка подгнившая мякоть.

Если купленную ягоду съесть за один-два раза не по силам, лучше ее заморозить или приготовить компот. Хотя, конечно, даже на посвященных ей фестивалях, где примеров кулинарного использования не счесть, все в основном едят ее просто так. Ведь именно свежая черешня – символ наступления лета!

Вишня: наши предки ею лечились!

Историки говорят, что на российской земле вишню знали еще в 12-м веке, при князе Юрии Долгоруком. Больше других всегда славилась ягода из города Владимира: именно здесь выращивали множество сортов с разными цветами, формами и оттенками вкуса. Лучшей считалась так называемая васильевская ягода. Ее подавали к столу только знатным гостям. Она отличалась желто-розовой мякотью, прозрачной настолько, что сквозь нее просвечивала косточка. Этот сорт владимирским специалистам удалось восстановить совсем недавно.

Если продолжить разговор о следах вишни в отечественной истории и культуре, то никак не удастся пройти мимо чеховского «Вишневого сада». Ягоду эту писатель любил: у него был и свой сад с вишнями в подмосковном Мелихове. На кухне Чеховых самым ходовым блюдом из них были вареники.

Ценили вишню и в народе. И применяли ее как лекарство – в ход шла даже зола от сожженного дерева, если его срубили из-за старости. Пепел добавляли в воду и давали пить детям, чтобы они лучше росли и не болели. По золе катались нагишом, о ствол дерева терлись разными частями тела – для излечения от кожных заболеваний. Повторять такое современные врачи вряд ли посоветуют!

Находили применение и вишневые косточки – их использовали как наполнитель для подушек или грелок. Многие любят делать такое и сейчас. Чтобы косточки не портились, их надо сварить в лимонной кислоте и обжечь в духовке. Правда, чтобы набить одну небольшую грелку, потребуется съесть как минимум три килограмма вишни!

Есть по поводу косточек и страхи – из-за того, что в них содержится органическое соединение амигдалин, которое в организме превращается в ядовитую синильную кислоту. В новостях несколько лет назад сообщали о гибели целой семьи, которая поела старого вишневого варенья с косточками.

Правда, потом расследование показало, что настоящей причиной отравления стала утечка газа в их старом доме. Косточки тут ни при чем. К тому же, при термообработке амигдалин распадается, так что шансы повредить здоровью с помощью варенья невысоки.

Вообще, вкус вишни настолько богат, что позволяет ей (в отличие от более пресной родственницы – черешни) отлично вписываться не только в десерты. Например, она сочетается с мясом, и из нее можно приготовить прекрасный соус к утке или паштету.

Но что все-таки полезнее — вишня или черешня?

Мы сравнивали содержание полезных веществ вместе с нашим постоянным экспертом, врачом-диетологом Мариной Макишей. Вишня заметно лидирует по содержанию витаминов С и А. Группы В здесь тоже больше – как и полифенолов. Это химические вещества, которые придают плодам окраску и известны своими противовоспалительными свойствами.

Черешня, в свою очередь, богата антоцианами – о них мы уже говорили. В целом, и та, и другая ягода несомненно добавляет здоровья, потому что и вишневые полифенолы, и черешневые антоцианы относятся к волшебной группе антиоксидантов! Ну а наличие клетчатки в обеих полезно для пищеварения. Исследования вишни показывают, что она способствует улучшению сна, уменьшению болей и восстановлению мышц после серьезных физических нагрузок.

Правда, стоит учесть, что вишню мы редко когда едим в свежем виде. Обычно это варенье, сок или компот. И тут вся беда в сахаре. Например, тот приятный вишневый сок, который мы привыкли наливать из пакетов, больше чем наполовину разведен водой и сдобрен немалой дозой сладкого. И это логично – в свежем виде его пить попросту невозможно: он слишком кислый и терпкий до оскомины. Но на фабрике на один стакан добавляют до четырех чайных ложек сахара! Так и получается, что всю пользу затмевает вред.