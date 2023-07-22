Лукашенко отправился с рабочим визитом в Москву для встречи с Путиным

23 июля пройдет встреча глав двух государств — России и Беларуси. Событие было заранее запланировано и анонсировано в СМИ.

На повестке дня много вопросов. Среди них традиционные вопросы обеспечения безопасности, международные проблемы, экономическое сотрудничество, способы реализации союзных программ, совместная деятельность двух лидеров в сфере противостояния незаконному санкционному ограничению.

Эти и другие темы будут затронуты в ходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Беларуси Александром Лукашенко.