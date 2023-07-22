Продукты, в которых есть скрытый сахар и чем его можно заменить

Почему он портит фигуру?

Всем известно, что от сахара полнеют. Но почему именно от него? Потому что есть разница, из какой еды поступают калории. Сахар относится к так называемым быстрым углеводам. После пирожного или шоколадки уровень глюкозы (то есть, сахара) в крови резко увеличивается, и поджелудочная железа реагирует выделением гормона инсулина. Чем больше сахара – тем больше инсулина.

Этот гормон — своеобразный менеджер по распределению глюкозы в организме. Часть он направляет в клетки (где сахар превращается в энергию), а остатки складирует в печени и жировой ткани, создавая резерв на «пожарный случай». Этот случай наступает, если вы, к примеру, не успели поесть, испытываете стресс или перетрудились во время тренировки — тут-то запасы глюкозы и пригодятся. Благодаря им тело в критический момент получает необходимую энергию, и ваше самочувствие улучшается.

Но когда в организм поступает слишком много сахара, клетки не успевают его переработать – и глюкоза отправляется прямиком в жировую ткань, где превращается в жир (этот процесс называется умным словом «липогенез»). Так, собственно, и начинается набор веса.

А еще употребление сахара увеличивает чувство голода, что подтверждает недавнее исследование бразильских ученых. В нем участвовали женщины, которых разделили на 2 группы. Одной на завтрак давали напитки с большим количеством сахара, а вторую ограничивали в сладком. В результате сладкоежки быстрее начинали испытывать чувство голода и гораздо больше съедали в обед.

Кроме того, науке известно, что у любителей сладкого порой развивается резистентность (то есть, устойчивость) к лептину – важному гормону, который регулирует чувство голода и приказывает нам прекратить есть. В таком случае человеку попросту трудно остановиться – он ест и никак не наедается, даже если желудок набит под завязку.

Сахар — причина многих грозных болезней

По некоторым данным, среднестатистический человек съедает около 80 кг сахара в год. И это очень много: в день это получается больше 200 граммов, около стакана... а Всемирная организация здравоохранения рекомендует не более 10 чайных ложек в сутки!

Избыток сладкого в рационе самым печальным образом сказывается на здоровье. Частые диагнозы сладкоежек, кроме ожирения — это ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, атеросклероз, кариес, нарушение кишечной микрофлоры, молочница, проблемы с кожей, язвенный колит, повышенный уровень холестерина, эпилепсия... И даже это еще не самое страшное!

Диеты с чрезмерным содержанием сахара провоцируют воспалительные процессы в организме и могут вызывать резистентность (то есть, нездоровую устойчивость) к инсулину, что увеличивает риск развития рака. Кроме того, такая невоздержанность ускоряет процессы старения и сокращает продолжительность жизни, приводит к ожирению печени, заболеваниям почек, подагре, ухудшению памяти и деменции!

Медики также обнаружили связь сахара с депрессией, проведя большое количество экспериментов. Например, выяснилось, что пожилые люди, которые увлекаются подслащенными напитками, чаще страдают от стойких проблем с настроением.

Еще один интересный эксперимент на эту тему провели британские ученые из Университетского колледжа Лондона. Они наблюдали над двумя группами людей: первая употребляла в пищу цельные продукты с большим количеством свежих фруктов, овощей и рыбы.

В рационе второй преобладала обработанная пища: жирные молочные продукты, жареные блюда, сладкие десерты, колбасные изделия. Состояние участников исследования оценили через пять лет и выяснили, что представители группы с более здоровым рационом менее склонны к депрессии, чем их коллеги по эксперименту.

Как распознать скрытый сахар

Сахар присутствует не только в десертах, но и во фруктах, овощах, зернобобовых и молочке. В таком виде он менее опасен для организма, поскольку сопровождается полезными микроэлементами и клетчаткой. Добавленный (скрытый) сахар отличается от естественного фруктового или молочного тем, что чаще всего находится в неблагоприятном соседстве с жирами и прочими не особенно полезными компонентами переработанной еды.

Так обычно называют продукты, в которые для увеличения срока их хранения и улучшения товарного вида добавили массу разнообразных химических веществ – подсластители, усилители вкуса, синтетические красители и консерванты. Из-за того, что в такую пищу одновременно добавляют соль, сахар и специи, она может не восприниматься как сладкая.

И таких продуктов-обманщиков – полные прилавки! Распознать добавленный сахар можно, внимательно изучив этикетку (правда, не все производители прямо признаются в том, что добавили это вещество).

Увы, российские компании, в отличие от американских и европейских, не обязаны указывать содержание сахара в разделе «пищевая ценность». Коварный враг может прятаться под другими именами: меласса, патока, мальтодекстрин, декстрин, фруктоза, глюкоза, лактоза, мальтоза, галактоза, декстроза, левулоза... Сюда же можно отнести ячменный солод, инвертный сироп, цуканат (нерафинированный тростниковый сахар), турбинадо (тоже сахар, но частично рафинированный), финиковую пасту и кокосовый сахар.

Если в составе продукта есть кукурузный, глюкозо-фруктозный, кленовый сиропы, сироп агавы, топинамбура – это все тот же сахар, только в ином обличье. Кстати, и мед, который мы привыкли считать полезным, по последним научным данным, портит метаболизм еще хуже, чем обычный сахар-песок. Иногда о наличии сахара можно судить, ориентируясь на пищевую ценность продукта: если углеводы зашкаливают – это настораживающий признак.

Есть и сравнительно безопасные подсластители — те, которые сделаны на основе современных сахарозаменителей (аспартама, цикламата, сукралозы, ксилита, эритрита, сорбита, стевии). Но ими тоже злоупотреблять вредно: они приучают мозг к слишком ярким ощущениям, после чего полезная еда вроде овощей кажется невкусной. Кроме того, есть научные исследования, в ходе которых обнаружилось, что сахарозаменители повышают аппетит – а это чревато перееданием и набором веса.

В каких продуктах он прячется чаще всего?

Соусы. Почти все они содержат подсластители: например, столовая ложка кетчупа включает в себя чайную ложку «белого яда». Если вы добавили к мясу соус барбекю – считайте, что вы просто посыпали его сахаром.

Соки. В магазинных напитках неприлично много сахара — примерно 6 чайных ложек на стакан. Есть очень похожая на правду гипотеза, что именно употребление сладких соков часто приводит к развитию диабета у детей.

Консервы. Даже в овощные консервы (зеленый горошек, кукурузу, фасоль, кабачковую и баклажанную икру) производители добавляют сахар – там он работает как консервант и улучшитель вкуса.

Йогурты. Йогурты с добавлением фруктов, ягод или ванили всегда дополнительно подслащивают – это увеличивает срок хранения.

Зерновые продукты. Тут речь даже не о булочках или печенье. В хлебе, крекерах, кашах быстрого приготовления, сухих завтраках, злаковых батончиках, мюсли и граноле тоже можно обнаружить тонну подсластителей.