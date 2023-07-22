Элиминационная диета: что это и её плюсы

Не диета, а эксперимент!

Элиминационная диета не похожа на такие системы питания как, например, средиземноморская, кето или палео. Это скорее медицинский инструмент для выявления продукта, который вызывает проблемы со здоровьем. Перечислять их можно долго: кожные высыпания, слабость, вздутие живота, диарея, запоры, затрудненное дыхание, проблемы со сном, воспаления, мигрени, боли в суставах...

Около 3% населения нашей планеты страдают от пищевых аллергий, а более 10% – от непереносимости какого-нибудь продукта. Выявить «виновника» порой сложно, хотя медики постоянно работают над методами диагностики. В помощь врачам всего мира калифорнийский доктор Альберт Роу в 1926 году написал книгу «Элиминационные диеты и аллергия пациента».

(Правда, опубликована его работа была гораздо позже – в 1941 году). Альберт Роу считал, что нужно искать новые способы выявления пищевых аллергенов, поскольку традиционные для того времени аллергические тесты часто выдавали ложноотрицательные результаты. В итоге он предложил лучший, на его взгляд, метод – диетический эксперимент.

Все подозрительное – долой!

Слово «элиминация» произошло от латинского elimino (удаляю). На этом действии и основан диетический подход. Его суть в том, что из рациона пациента на 2-3 недели исключаются все потенциальные аллергены — причем, одновременно. Этот этап называют «фазой ликвидации».

Если проблемы и правда вызывали выбранные продукты – человеку через некоторое время, естественно, становится лучше. Как быть тем несчастливцам, у кого болезненные симптомы все равно не проходят?

Скорее всего, им стоит снова отправиться на обследование к терапевту: возможно, причина болезненных симптомов у них в чем-то другом, а вовсе не в пищевой аллергии. Ну или нужно вернуться к предыдущей фазе и исключить больше продуктов – на случай, если персональный пищевой аллерген в первый раз не был удален из рациона.

На втором этапе, в «фазе реинтродукции», пациенту шаг за шагом возвращают в меню всю еду, которую запретили раньше. На каждый продукт (или группу продуктов) отводят 2-3 дня.

Если болезненные симптомы при этом возвращаются, виновников неприятности объявляют вне закона и они навсегда покидают меню пациента. По крайней мере, врачи рекомендуют это сделать – ну а человек, конечно, принимает решение сам. Таким образом можно постепенно выявить все пищевые аллергены – если организм чувствителен не к одному, а к нескольким.

Какая еда чаще всего запускает нежелательные реакции? Куриный белок, орехи (особенно арахис); шоколад, мед (особенно цветочный); определенные виды мяса, рыбы, зернобобовых, овощей, фруктов и ягод; морепродукты, молочка, алкоголь, кофе, черный чай...

Но речь идет не только о еде в чистом виде. Дело в том, что многие пищевые аллергены входят в состав других продуктов. Следы куриного белка можно найти в мороженом, выпечке и майонезе, а соя, например, встречается в конфетах, колбасе, сосисках и полуфабрикатах.

Сложно, но важно

Поскольку элиминационная диета – дело долгое, она, конечно, очень утомляет. К тому же пациента просят вести пищевой дневник с подробным учетом съеденного и описанием своего самочувствия. Но овчинка стоит выделки: все-таки этот способ диагностики считается наиболее точным и объективным. Плюс в том, что совсем не обязательно на «этапе ликвидации» исключать все известные науке пищевые триггеры. Предположение о том, какие продукты могут быть вредными для конкретного пациента, обычно высказывает врач.

Перед таким экспериментом рекомендуют поговорить еще и с диетологом – чтобы составить сбалансированное меню из тех продуктов, которые есть можно совершенно точно. Скорее всего, это будет такой список (его, конечно, нужно сверить с рекомендациями врача):

· нежирное мясо (говядина, курица),

· субпродукты,

· нежирные сорта рыбы (окунь, треска),

· яичный желток,

· кисломолочные продукты (творог, ряженка, кефир),

· крупы (гречка, рис, геркулес),

· оливковое, подсолнечное, сливочное масло.

Из овощей — кабачки, капуста, огурцы, зелень; из фруктов — зеленые яблоки, груши, крыжовник, белая черешня, чернослив, белая смородина. В перечне напитков обычно остаются слабый чай, яблочно-грушевые компоты и минеральная вода без газа.

Еще одна сложность диеты в том, что в период ее соблюдения медики настойчиво рекомендуют воздержаться от контактов некоторыми с химическими веществами — парфюмерией, бытовой химией, красками и тому подобным. Это нужно, чтобы соблюсти чистоту эксперимента, поскольку многие из таких средств часто тоже вызывают аллергию.

Кому поможет элиминационная диета?

Как выяснилось в ходе многочисленных исследований, исключение из рациона нежелательных продуктов может принести неожиданные плюсы. У многих на этой диете улучшается состояние кожи, а приступы мигрени становятся все реже и реже.

А еще она может облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника – повышенное газообразование, запор или понос, утомляемость и головные боли. Это обнаружилось во время эксперимента британских ученых, в котором принимали участие 150 пациентов.

Медиков, правда, интересовал именно этот синдром – но принцип исключения продуктов они выбрали тот же самый, что применяют и аллергологи. Так вот, через три месяца экспериментальной диеты выраженность неприятных симптомов уменьшилась у всех участников. У тех, кто ограничивал себя наиболее прилежно – более чем на 25%.

Американские врачи из отделения аллергии и иммунологии Детской больницы Филадельфии также выяснили, что элиминационная диета облегчает состояние при эозинофильном эзофагите — воспалении пищевода, вызванном аллергией на еду. В таком состоянии пациентам очень трудно глотать твердую и сухую пищу. Диета помогла 112 из 146 пациентов, принимавших участие в этом исследовании – это ли не отличный результат!

А в Копенгагенском университете (это в Дании) попытались разобраться, влияет ли элиминационный рацион питания на синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Конечно, в данном случае речь шла о детях, чувствительных к некоторым продуктам и имеющих подтвержденный диагноз СДВГ. Медики проанализировали 52 исследования из разных стран.

В 20 из них изучалось, могут ли симптомы СДВГ улучшиться при отказе от определенной еды, а в 32 — есть ли такие пищевые элементы, которые облегчают проявления этого синдрома: невнимательность, гиперактивность и импульсивность. Вывод ученые сделали такой: элиминационные диеты и добавки с рыбьим жиром в перспективе должны сработать... но потребуются более тщательные исследования, чтобы все это с уверенностью рекомендовать.

Осторожно, есть противопоказания!

Пищевые эксперименты не должны длиться больше шести недель – иначе есть риск пострадать от дефицита витаминов и минералов, которые содержатся в исключенных продуктах. К слишком строгой диете не допускаются беременные и кормящие мамы.