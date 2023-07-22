WP: на полное разминирование территории Украины уйдет 757 лет

В материале сказано, что за такое время разминировать страну можно будет при условии работы 500 команд.

В статье рассказывается об алгоритме разминирования. Командам приходится обследовать каждый метр с помощью металлоискателей и собак.

Они раскапывают каждое место, от которого идет сигнал, не зная, находится ли в земле обычный гвоздь или смертоносная мина.

Одни сапер в течение дня может очистить 4,5-7,6 квадратного метра территории, это зависит от особенностей местности и количества мин на единицу площади.