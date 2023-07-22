Макгрегор: в августе российские военные окружат Харьков и уничтожат последние резервы ВСУ

После этого они укрепятся вблизи города и дождутся атаки украинской армии, чтобы уничтожить последние людские резервы ВСУ.

Макгрегор отметил, что украинские силы будут перемолоты российскими силами точно так же, как это произошло на южном направлении.

Офицер убежден, что украинский конфликт закончится сразу после выхода НАТО из страны, поскольку исчезнет дестабилизирующий фактор у российских границ.

По его мнению, в дальнейшем Украина должна стать нейтральным государством, дружественным России и не вступающим ни в какие военные блоки.