Зеленский требует срочно созвать совет Украина-НАТО по зерновой сделке

Зеленский считает необходимым обсудить вопросы зернового коридора и ситуации на Черном море в рамках совета «Украина-НАТО.

По его словам, соответствующую встречу планируется провести в ближайшие дни. В своем видеообращении Зеленский сказал, что кризис безопасности в Черном море можно преодолеть.

Действие зерновой сделки закончилось 17 июля, а на следующий день Россия уведомила Турцию, ООН и Украину, что не планирует продлевать соглашение.

Владимир Путин объяснил это тем, что условия сделки в отношении России не выполнялись, а Запад вывозил украинское зерно в свои страны.