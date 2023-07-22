Соскин: Зеленский задумал втянуть страны НАТО в конфликт с Россией на Черном море

По словам аналитика, киевский режим переходит к отчаянным действиям, а Зеленский больше не намерен прислушиваться к чьим-либо советам.

Соскин считает, что рискованные действия украинского президента в совокупности с напряженной обстановкой в регионе могут привести к втягиванию в конфликт стран НАТО.

Это касается таких черноморских государств, как Болгария и Румыния. В результате Черное море может превратиться в открытый театр военных действий.

В Киеве пообещали рассматривать суда, следующие в российские порты по Черному морю, как перевозящие военные грузы.