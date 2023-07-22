Жаре не сдаемся: как правильно питаться летом

Почему в жару нельзя голодать?

Организм сам прекрасно понимает, что ему нужно. Поэтому если в жару не хочется есть, то и не надо. Однако полностью отказываться от регулярного приема пищи тоже нельзя. Равно как и садиться на жесткие диеты в преддверии пляжного сезона. Дело в том, что температура окружающей среды влияет на обмен веществ. Наиболее комфортным для нас показателем специалисты считают 25-27°С.

Когда температура выше, нам требуется больше питательных веществ из-за усиленного потоотделения. Даже если вы мало двигаетесь, организму все равно есть, чем заняться. Человек продолжает дышать, переваривать пищу, выводить ненужные вещества и т. д. Эти энергозатраты покоя в жару тоже возрастают. К тому же вместе с потом выводится много витаминов и минералов. Вот почему нам нужна постоянная подпитка в виде еды.

Баланс на летний лад

Зимой организму нужно было больше калорий. Летом в этом нет никакой необходимости. Ежедневный рацион должен быть легким, но при этом сбалансированным. Врачи рекомендуют сократить потребление жиров до 15%, преимущественно полезные ненасыщенные. Еще 15% приходится на белковую пищу. В основном, постное мясо, птицу, рыбу нежирных сортов и кисломолочные продукты.

Оставшиеся 70% посвящаются углеводам, преимущественно сложным. Это всевозможные крупы, бобовые, необработанный рис, макароны из твердых сортов пшеницы, хлеб из цельнозерновой муки. Ну и, конечно же, не забываем про свежие овощи, зелень, фрукты и ягоды. Это главный источник антиоксидантов, флавоноидов и минералов. К тому же они хорошо утоляют не только голод, но и жажду.

Черный список

Осторожнее всего следует быть с «вредными» жирами. Понятно, что летом мы часто выезжаем на пикники. А там – наши любимые шашлыки из свинины и люля из баранины. Не спорим, иногда можно разрешить себе праздник живота. Но в повседневном рационе жирные сорта мяса лучше заменить индейкой, курицей или постной говядиной. При этом всегда удаляйте кожицу и излишки жира. Если захотелось котлет, запеките их в духовке или приготовьте на пару. Вообще летом всегда лучше потушить, сварить или запечь, нежели пожарить.

Старайтесь хотя бы один-два раза в неделю есть рыбные блюда. Сведите к минимуму потребление сливочного масла, майонеза и прочих готовых соусов. Также придется на время убрать из меню кондитерские изделия и любую выпечку. Эти сиюминутные сладкие удовольствия добавят пищеварению много тяжелой работы, а вам – лишние килограммы на талии и бедрах.

Как не стать жертвой общепита

Пандемия приучила нас к тому, что еду всегда можно заказать на дом. По статистике, летом спрос на сервисы доставки продуктов и готовых блюд возрастает во всем мире. Это вполне понятно. В жару совсем не хочется подолгу стоять у плиты, особенно в конце рабочего дня или на выходных. Отдавайте предпочтение сервисам доставки крупных заведений общепита с хорошей репутацией.

А если вы заказываете еду в каком-то неизвестном ресторане или кафе впервые, обязательно почитайте отзывы. Воздержитесь от чебуреков, пирожков и блинчиков с начинкой, Поскольку именно в них часто кладут несвежее мясо. Еще один проверенный способ заработать пищевое отравление – заказать салаты с майонезом или рыбные суши. Что касается фастфуда и стритфуда, летом про них лучше вообще забыть. Особенно, если их готовят без полиэтиленовых перчаток в фургончике посреди города без доступа водопровода.

Внутри нас всех водица

Об этом говорили тысячу раз. Мы повторим еще один. В жару нужно потреблять больше питьевой воды. Но будьте внимательны! Воду следует пить небольшими порциями каждый час. Если выпить слишком много жидкости одним махом, то вы перегрузите почки.

А еще вода должна быть теплой или хотя бы комнатной температуры. Ледяная вода охлаждает верхние отделы пищеварительной системы, что может привести к болезням. Кроме воды, летом хорошо утоляют жажду минералка без газа, черный и травяной час с лимоном, а также кисломолочка вроде кефира, простокваши или ряженки.

Пить или не пить?

Все мы прекрасно знаем, что в жару нужно быть крайне осторожными с алкоголем. От него становится тяжко не только печени, но и голове. Если на это состояние накладывается жара, дело может кончиться плохо. Напоминаем, любые спиртные напитки вызывают обезвоживание. Первыми испытывают на себе его пагубное действие мозг и сердце. Отсюда чувство гнетущей слабости, апатия и «туман» в голове. Так что, если захотелось выпить, соблюдайте меру и старайтесь делать это в вечернее время, когда жара спала и не нужно никуда ехать.

Осторожнее следует быть и любителям кофе. Он хоть и помогает взбодриться, но обладает сильным мочегонным эффектом. А значит, тоже способствует потере драгоценной влаги. Если вы никак не можете обойтись без любимого напитка, ограничьтесь хотя бы 1-2 чашками, желательно до обеда. В остальное время замените кофе цикорием или зеленым чаем.

Чем кормить детей?

Для детей действуют все те же правила, что и для взрослых. Главный упор в рационе – на овощи и фрукты. Но только не переусердствуйте. Помните, чем слаще фрукт, тем меньше в нем пользы. Отдавайте предпочтение клубнике, абрикосам, сливе, арбузу. Разумеется, если у ребенка нет аллергии. И не забывайте самым тщательным образом мыть все овощи и фрукты, которые приносите из магазина или с грядки.

Сладким фруктовым сокам и газировкам – решительное нет. Вместо них давайте морсы, компоты с минимальным количеством сахара, холодный фруктовый чай домашнего приготовления и обычную воду. Никакого фастфуда, чипсов, сухариков и поп-корна! А если вы отправляете ребенка в летний лагерь, не помешает заранее узнать, чем его там будут кормить. Даже зарубежные исследования показывают, что качество детского питания не всегда на высоте. Обязательно наведите справки, прежде чем отправлять детей на отдых.