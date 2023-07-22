Урожай в ладошке: откуда взялись мини-овощи и почему их так любят

Овощной бонсай

Родиной мини-овощей считается Япония, а появились они благодаря маркетологам. Дело было так. Примерно в 60-е годы прошлого века сеть токийских супермаркетов Aeon провела эксперимент. Запустила в продажу половинки и четвертинки крупных овощей. В таком виде их раскупали охотнее, чем целые овощи. Причина была в том, что в Токио тогда проживало более 40% одиноких людей, и для них «урезанный» формат оказался удобнее и экономичнее.

Минус заключался в том, что разрезанные овощи быстро заветривались и портились. Тогда коммерсанты обратились в швейцарскую компанию Syngenta Seeds по производству семян с необычным заказом. Требовалось вывести новые сорта овощей, которые были бы точной копией всем известных, но только в миниатюре. Через несколько месяцев селекционеры представили плоды своих трудов – мини-редис и карликовую цветную капусту размером в 2-3 раза меньше оригиналов.

Первую партию диковинных овощей раскупили за один день. Последующие тоже на полках долго не залеживались. Мини-овощи пришлись по вкусу не только холостякам, но и семейным людям. Японцы заключили долгосрочный контракт на поставку других видов овощей. Чуть позже этот опыт переняли и другие страны. А сегодня бэби-овощи невероятно популярны во всем мире.

Пустышка или суперфуд?

Мини-овощи получают двумя способами – из семян обычных растений и семян особых карликовых сортов. В первом случае семена высаживают максимально близко друг к другу, чтобы они сильно не разрастались. А урожай собирают на самой ранней стадии зрелости. Таким способом получают, например, мини-баклажаны или мини-патиссоны. Карликовые сорта овощей выдерживают полноценный цикл, правда вегетационный период у них короче.

Некоторые исследования доказывают, что бэби-овощи из-за специфичного способа выращивания не успевают «насытиться» витаминами, а потому практически бесполезны. Поклонники мини-овощей не согласны и уверяют, что это настоящие витаминно-минеральные бомбы.

Одно можно сказать точно: поскольку миниатюрные плоды не требуется нарезать для приготовления, многие ценные элементы сохраняются лучше. Даже тонкую кожицу можно не очищать, а ведь в ней сосредоточена вся польза. Особая термическая обработка, как правило, тоже не нужна. И, пожалуй, главный плюс – вкус у мини-овощей более сладкий и насыщенный, по сравнению с обычными плодами.

Меню в цвете

Любые мини-овощи – готовый гарнир практически ко всем основным блюдам, будь то мясо, птица или рыба. Лучше всего подавать их свежими, в виде салатов или нарезки. В качестве самостоятельных блюд они тоже хороши. Можно сделать из них пестрое соте, запечь в духовке со специями или обжарить на решетке в пикантном маринаде.

Мини-овощи очень любят поклонники диет и спорта. Большое количество клетчатки и удобный формат превращает их в полезный перекус, который легко брать с собой на работу или тренировку. Витаминные снеки из бэби-овощей – оригинальное угощение для детей и взрослых. Просто приготовьте густой дип на основе творожного или голубого сыра и поставьте рядом миску мини-овощей.

Кстати, о детях. Если ваш ребенок отвергает полезную еду в любых видах, предложите ему бэби-овощи. Тарелка крохотных разноцветных перчиков, кочанчиков и морковок заинтригует даже самых несговорчивых. Наверняка они не откажутся похрустеть сладкими сочными плодами, которые легко умещаются в ладошке и выглядят, как игрушечные.

Огурец корнишон

Корнишон считается старейшим представителем мини-овощей. Его научились культивировать еще в 19-м веке. Именно из него готовят знаменитую британскую закуску пикули – маринованные овощи с маленькими огурчиками. Однако не всякий маленький огурец можно назвать корнишоном. Это отдельный сорт со своими характеристиками и вкусовыми качествами. Так, длина корнишона в среднем составляет всего 3-5 см. В редких случаях он может подрасти до 8 см.

Сладкие черри

Томаты черри вывели израильские ученые в 70-е годы прошлого века. Они пытались найти здоровую альтернативу чипсам и сухариками, которые поглощал народ в больших количествах за просмотром мыльных опер. Первая экспериментальная партия так и называлась – «томаты для телевизора». В итоге творение ученых горячо полюбили не только в Израиле, но и по всему миру.

А название помидоркам придумали новое. По форме они напоминали вишню, что на английский переводится как cherry. В среднем весит такая вишенка от 10 до 30 г. Черри добавляют в салаты, закуски и пироги, а еще запекают и употребляют в вяленом виде.

Мини-морковь

Бэби-морковь делают из обычной морковки. Длинный тонкий корнеплод разрезают на несколько частей и обтачивают, чтобы получились ровные красивые цилиндрики с закругленными краями. Этот способ придумал в 1986 году американский фермер Майк Юросек. Чтобы овощи лучше продавались, он вырезал из них самую вкусную и сочную серединку и овощерезкой придал красивую форму.

Такую морковку можно добавлять куда пожелаете, от каш и омлета до супов и мясных блюд. А еще это оригинальный декор для выпечки и десертов. Если нарезать цилиндрики тонкими или фигурными кружками, получится украшение для пирога или смузи.

Вечно молодой картофель

Мини-картофель придумали в Японии, примерно в то же время, что и карликовый редис с цветной капустой. Мелкие клубни выращивали в специальных контейнерах, чтобы они не успевали разрастаться до полноценного размера. Получилось нечто вроде нашей молодой картошки. Главный плюс – клубни не нужно чистить от кожуры и нарезать ломтиками.

Готовят бэби-картофель точно так, как обычный. Можно целиком запечь его в духовке с розмарином, обжарить с грибами на сковороде или без особых ухищрений отварить и подать с растопленным сливочным маслом.

Кукуруза на пару укусов

Плоды бэби-корн по сути предоставляют собой незрелые початки кукурузы. Особенно популярен этот овощ в азиатских странах. Там его употребляют в сыром виде, кладут в супы и вторые блюда, готовят методом стир-фрай.

Для этого овощи обжаривают в раскаленной сковороде почти без добавления масла. А еще бэби-корн нередко подают как самостоятельную закуску с соусом на основе перца чили и жгучих специй. В нашей стране мини-кукуруза часто встречается в маринованном виде. Кроме того ее кладут в свежезамороженные овощные смеси, которые оптимально подходят для гарнира и вторых блюд.