22 июля информагентство Daily Mail опубликовало статью о решении Владимира Зеленского уволить украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко. В статье отмечается, что незадолго до своего увольнения Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" критику главу Минобороны Британии Бена Уоллеса Зеленским, который осудил британского политика за обвинение Украины в недостаточной благодарности Западу.

Комментаторы портала Daily Mail сошлись во мнении, что Владимир Зеленский пытается задушить остатки свободы слова в Украине, однако подобные меры приведут украинского президента к закономерно плохому концу.